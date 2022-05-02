Врач назвал, какие продукты резко повышают сахар в крови Врач Михалева: выпечка и картофель повышают уровень сахара в крови

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Продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ), который показывает скорость усвоения углеводов, резко повышают уровень сахара в крови. При этом не важно, сладкие это продукты или нет. Чем выше индекс, тем быстрее происходит увеличение уровня сахара. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалёва.

Регулярное употребление продуктов с высоким ГИ нарушает обмен веществ, провоцирует чувство голода и активирует набор жира. Кроме того, избыток продуктов с высоким ГИ провоцирует развитие сахарного диабета 2 типа, — рассказала врач.

Высокий — от 70 единиц — гликемический индекс отмечается у сладостей, выпечки из пшеничной муки, риса, картофеля, лапши, каши быстрого приготовления, газированной воды и прочего. Также в эту группу входят фрукты и овощи, в частности, арбуз, дыня и морковь.

Низкий гликемический индекс характерен для бобовых, круп, овощей, ягод и несладких фруктов.

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