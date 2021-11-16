Врач назвал четыре главные причины отказа людей от прививки

Иммунолог Николай Крючков назвал основные причины, по которым люди не хотят прививаться от коронавируса. Это менталитет, недостаток знаний, недоверие к властям и лидерам мнений, а также неверно выстроенной информационной политикой, сообщил кандидат медицинских наук в беседе с URA.RU.

Крючков заявил , что основной причиной отказа является изначальной проваленная информационная политика по коронавирусу, когда медийные личности не скрывали своего негативного отношения к вакцинации и коронавирусу.

Одну неделю идут одни заявления, через неделю — противоположные, вводятся и отменяются меры, — в итоге люди думают, что не так всё страшно, — пояснил врач.

Также свою роль сыграли оккультное мышление, отмечает медик, недостаток образования, ярко выраженное недоверие к властям, их заявлениям и медикам, и действие с позиции русского «авось». Изменить отношение россиян к ситуации могут положительные меры стимулирования, считает специалист.

У нас в государстве действует система «кнута» и «пряника», но при «битье» невозможен полный контроль и граждане учатся выкручиваться. Нужен комплекс положительных мер, стимуляций, который реально ввести, — уверен Крючков.

С коллегой согласен врач-эпидемиолог Александр Выгоняйлов. Он также считает, что нежелание россиян прививаться связано с неверно выстроенной информационной политикой. Не было разъяснений о побочных реакциях на вакцину, среди медработников оказался большой процент негативно относящихся к прививочной кампании.

В итоге, какая может быть реакция, когда у простого человека куча информации и он в результате ничего не понимает, — подытожил врач.

Ранее сенатор Александр Башкин предложил лишать врачей, отговаривающих россиян от прививки от коронавируса, дипломов пожизненно. Кандидат медицинских наук считает, что таким правом надо наделить суды, которые смогут признавать дипломы этих медиков недействительными.