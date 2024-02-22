Врач дала советы, как уснуть в состоянии постоянного стресса Врач Сурненкова: быстрее уснуть при стрессе помогут занятия спортом

Сложности с засыпанием в условиях стресса можно облегчить, если незадолго до сна заниматься физическими упражнениями, рассказала в беседе с LIFE.ru врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова. При этом, по ее словам, спортивные занятия непосредственно перед сном, напротив, помешают уснуть.

Врач подчеркнула, что при стрессе обычно бывает сложно заснуть или уснуть при пробуждениях по ночам, так как беспокойство о жизненных проблемах мешает мозгу успокоиться. Поэтому перед сном важно правильно настроить окружающий свет, звук и температуру. Чем темнее, тише и прохладнее в спальне, тем выше шанс успокоить разум и заснуть. Также спокойному сну поможет принятие душа или ванны.

Кроме того, важно ограничить употребление кофеина и алкоголя, продолжила специалист. Первый может усилить беспокойство и нарушить сон, а второй — увеличит частоту сердечных сокращений.

Успокоению разума перед сном способствуют и различные техники релаксации — например, медитация осознанности, йога и дыхательные упражнения, добавила эксперт. Полезно и ограничение вечернего времени перед экраном. Свет из смартфона, компьютера и телевизора не дает мозгу уснуть, поэтому необходимо не пользоваться гаджетами как минимум за час до сна, посоветовала Сурненкова.

Ранее австралийские ученые выяснили, что обилие растительной пищи в рационе уменьшает вероятность храпа. Такая диета на 19% снижает риск появления обструктивного апноэ во сне.