Названы продукты, помогающие бороться с храпом ERJ Open Research: растительная пища помогает бороться с храпом

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Обилие растительной пищи в рационе уменьшает вероятность храпа, заявили ученые из Университета Флиндерса в Австралии. Специалисты выяснили, что такая диета на 19% снижает риск появления обструктивного апноэ во сне. Результаты исследования опубликовали на портале ERJ Open Research.

Сонное апноэ — это распространенное расстройство, при котором происходит остановка дыхания во время сна на 20–30 секунд. Во время эксперимента ученые определили, что организм от осложненного храпа может защитить здоровая диета. Речь идет о большом употреблении овощей, фруктов, зерновых и злаков, а не ультраобработанных растительных закусок.

По словам ученых, избыточный вес — это один из основных факторов риска остановок дыхания во время сна. Растительная пища в свою очередь снижает воспаления в организме и понижает жировую массу тела, помогая защититься от апноэ.

Врач доказательной медицины Олег Абакумов ранее заявил, что храп может привести к снижению слуха как у храпящего, так и у тех, кто находится рядом. По словам специалиста, апноэ и прерывистый сон также чреваты для мужчин плохой выработкой тестостерона. Абакумов подчеркнул, что зачастую храп появляется на фоне усталости, простуды или употребления алкоголя.