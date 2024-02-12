Врач назвал неожиданные последствия храпа Врач Абакумов: храп может привести к снижению слуха

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Храп может привести к снижению слуха как у самого храпящего, так и у тех, кто находится рядом, предупредил врач доказательной медицины Олег Абакумов. В разговоре с «Вестями Подмосковья» специалист подчеркнул, что для мужчин апноэ и прерывистый сон чреваты плохой выработкой тестостерона.

Если каждую ночь слушать или вызывать такие серенады — может снизиться слух как у храпящего, так и у непроизвольного слушателя. Еще у мужчин из-за прерывистого сна плохо вырабатывается тестостерон. Взрослые с храпом пять раз в неделю или с апноэ больше сидят, а значит — меньше двигаются и теряют калории, — пояснил врач.

Храп часто появляется на фоне усталости, употребления алкоголя или простуды. Если же человек храпит постоянно, это может говорить о возникновении обструктивного апноэ сна, когда резко уменьшается дыхание. Это чревато инфарктами миокарда, артериальной гипертензией, инсультами и даже летальным исходом. Абакумов посоветовал отказаться от вредных привычек и не спать на спине. Также помочь могут пение, снижение массы тела и использование специальных устройств или повязок, которые выдвигают вперед нижнюю челюсть.

Терапевт Галина Аксенова ранее рассказала, что спать на животе очень опасно для здоровья с точки зрения физиологии. По ее словам, в такой позе у человека могут возникнуть проблемы с кровотоком, особенно в сосудах, которые питают мозг.