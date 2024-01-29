Названа самая опасная поза для сна Терапевт Аксенова рассказала об опасности сна на животе

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Спать на животе очень опасно для здоровья с точки зрения физиологии, рассказала aif.ru терапевт Галина Аксенова. По ее словам, в такой позе у человека могут возникнуть проблемы с кровотоком, особенно в сосудах, которые питают мозг. Это, в свою очередь, ведет к отекам и головным болям, отметила она.

Головная боль может возникнуть не только из-за неполноценного кровотока в головном мозге, но и от того, что мозг не получал достаточное количество кислорода. Когда человек спит в позе на животе, у него перенапрягаются мышцы шеи и поясницы, что приводит к накоплению молочной кислоты, — подчеркнула она.

По ее словам, из-за неестественности этой позы голова спящего постоянно повернута, что может вызвать повышение внутриглазного давления, которое ведет к перенапряжению глаз.

Чтобы помочь себе уснуть, врач порекомендовала сначала полежать в удобной для себя позе, а затем принять положение полубоком или на спине.

Ранее врач-сомнолог София Черкасова заявила, что положение на спине во время сна потенциально может быть опасно для людей, предрасположенных к храпу. Специалист отметила, что в некоторых случаях это может привести к риску остановки дыхания во время сна.