Неправильная поза во сне может быть опасной для людей, страдающих храпом Сомнолог Черкасова: неправильная поза во время сна может быть опасна для людей, страдающих храпом

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Положение на спине во время сна потенциально может быть опасно для людей, предрасположенных к храпу, заявила NEWS.ru врач-сомнолог София Черкасова. Специалист отметила, что в некоторых случаях это может привести к риску остановки дыхания во время сна.

Тут надо понимать, что это полная профанация. И если говорить о здоровом человеке, то самая неудачной позой для сна является самая неудобная. Например, некоторые женщины спят на спине, чтобы у них не «помялось» лицо и не образовывались морщины. Но вместо ожидаемого эффекта они просто-напросто, приобретают проблемы со сном. Если же исходить из вопроса физического здоровья, то положение на спине потенциально может быть опасно для людей, предрасположенных к храпу. Потому что в таком положении и сам храп, и риск остановки дыхания во сне кратно усиливаются, — заявила Черкасова.

Ранее гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов заявил, что страдающим от эозинофильных (связанных с аллергией) болезней желудочно-кишечного тракта стоит временно исключить из своего рациона яйца, рыбу, морепродукты, молоко, пшеницу, сою и орехи. По его словам, употребление этих продуктов способно вызывать у больных затрудненное глотание и застревание пищи. При этом врач призвал не переставать есть эти продукты навсегда.