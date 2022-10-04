Гастроэнтеролог назвал продукты, которые нельзя есть при болезнях ЖКТ Гастроэнтеролог Вялов: при эозинофильных болезнях ЖКТ нельзя есть орехи, рыбу, сою и яйца

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Страдающим от эозинофильных (связанных с аллергией) болезней желудочно-кишечного тракта стоит временно исключить из своего рациона яйца, рыбу, морепродукты, молоко, пшеницу, сою и орехи, заявил гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов в комментарии для «МК в Мурманске». По его словам, употребление этих продуктов способно вызывать у больных затрудненное глотание и застревание пищи. При этом врач призывает не переставать есть эти продукты навсегда.

Он уточнил, что аллергические симптомы может вызывать только какая-то одна группа этих продуктов. Чтобы это выяснить, нужно постепенно добавлять в свой рацион по одному продукту из этой группы. В результате тот, что вызовет аллергическую реакцию, и нужно будет исключить насовсем из своего питания.

Так можно проверить, какая еда вызывает симптомы. Скорее всего, это какая-то одна группа продуктов. Именно ее нужно исключить, а остальные кушайте на здоровье! — посоветовал Вялов.

Диетолог и нутрициолог Дарья Русакова ранее рассказала, что людям с обострением гастроэнтерологических заболеваний следует исключить из своего рациона помидоры. По ее словам, эти овощи повышают кислотность, что может ухудшить состояние больных язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. Также врач рассказала, что помидоры также не стоит есть тем, кто страдает от подагры, повышенного уровня мочевой кислоты и мочекаменной болезни.

До этого гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала, что стресс, неправильное питание, чрезмерный прием лекарств и заражение бактерией хеликобактер пилори могут привести к язве желудка. По ее словам, заболевание также может вызвать нарушение работы сфинктеров желудка, которые отвечают за заброс желчи.