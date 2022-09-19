Диетолог рассказала, что может стать причиной язвы желудка Диетолог Дианова: язву желудка провоцирует стресс и неправильное питание

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Стресс, неправильное питание, чрезмерный прием лекарств и заражение бактерией хеликобактер пилори могут привести к язве желудка, рассказала «Москве 24» врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. По ее словам, заболевание также может вызвать нарушение работы сфинктеров желудка, которые отвечают за заброс желчи.

Нерациональное питание, очень высокий уровень хронического стресса способны вызывать язвенное поражение желудка. А также бесконтрольный прием препаратов. Зачастую это гормоны и обезболивающие, — пояснила врач.

Диетолог рассказала, что стресс вызывает спазм сосудов и нарушение микроциркуляции, и если человек регулярно нервничает, то со временем это может привести к глубокому повреждению слизистой желудка. Также к язве приводит чрезмерное употребление фастфуда, предупредила Дианова. По ее словам, в основе такой пищи содержится жесткая корочка, которую тяжело усвоить.

Врач-терапевт Алисия Милинис ранее рассказала, что попадание в пищевод содержимого желудка может обернуться язвами, эрозиями, внутренними кровотечениями и даже онкологией. По ее словам, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является хроническим заболеванием, связанным с нарушением функции барьера, разделяющего пищевод и желудок, проявляется оно изжогой, болью и ощущением «кома» в горле при глотании, а также отрыжкой.