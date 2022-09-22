Диетолог объяснила, при каких болезнях опасно есть помидоры Диетолог Русакова: при гастроэнтерологических заболеваниях стоит отказаться от помидоров

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Людям с обострением гастроэнтерологических заболеваний следует исключить из своего рациона помидоры, рассказала в интервью «Москве 24» диетолог и нутрициолог Дарья Русакова. По ее словам, эти овощи повышают кислотность, что может ухудшить состояние больных язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. Также врач рассказала, что помидоры также не стоит есть тем, кто страдает от подагры, повышенного уровня мочевой кислоты и мочекаменной болезни.

При некоторых заболеваниях, таких как подагра, повышение уровня мочевой кислоты, при мочекаменной болезни помидоры в большом количестве есть не рекомендуется, — рассказала диетолог.

Русакова утверждает, что у некоторых людей, которые употребляют помидоры в большом количестве, моча способна изменяться таким образом, что в ней могут образовываться камни.

Диетолог Русакова ранее рассказала о вреде сладкого чая. По ее словам, злоупотребление напитком может привести к диабету. Она рассказала, что сладкий чай особенно вреден тем, кто уже болен диабетом и ожирением. Кроме того, он несет лишние пустые калории.