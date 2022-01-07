В России впервые с сентября от COVID-19 умерло менее 800 человек за сутки

В России впервые с 27 сентября 2021 года смертность от коронавируса составила менее 800 случаев в сутки. За прошедшие 24 часа скончались 787 человек. Общее количество летальных исходов с начала пандемии — 314 604, сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За сутки выявлено 16 735 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии коронавирусом заразилось более 10,6 млн россиян.

Из больниц по выздоровлении выписаны 22 035 пациентов. Общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет более 9,6 млн человек.

В Москве суточный прирост заражений составил 3694 новых случая, что превышает показатель предыдущих суток более чем на 1,3 тысячи случаев. Из столичных больниц выписались 2223 пациента, 72 жителя мегаполиса скончались.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия может закончиться в России через полгода, если за этот период будет привито от коронавируса 70% населения страны. В противном случае волны заболеваемости будут бесконечными.