Впервые огурцы я жарил на спор — гости смеялись, а потом устроили давку ради добавки

Пять минут на сковороде — и обычный огурец перестает быть пресным. Секрет в том, чтобы дать стечь воде, а затем обвалять в крахмале. Корочка получается хрустящей, а начинка — сочной и ароматной.

Что понадобится

Огурцы длинноплодные — 4 шт., крахмал кукурузный — 4 ст. л., чеснок — 4 зубчика, масло кунжутное — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., перец чили молотый — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Очищаю огурцы от кожицы, разрезаю вдоль, ложкой выбираю семена и нарезаю кусочками по 1,5 см. Присыпаю солью, перемешиваю и оставляю в дуршлаге на 20 минут.

После промываю теплой водой, тщательно обсушиваю полотенцем и обваливаю в крахмале. В воке разогреваю кунжутное масло, закладываю измельченный чеснок с молотым чили, жарю 30 секунд.

Добавляю огурцы, увеличиваю огонь и жарю 4 минуты, постоянно перемешивая. Подаю немедленно — именно в этот момент корочка максимально хрустит.

