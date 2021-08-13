Возросло число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

Количество пострадавших во время взрыва автобуса в Воронеже увеличилось до 22 человек, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на департамент здравоохранения Воронежской области.

В больницах после взрыва находятся 15 человек. В Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 1 сейчас 13 пострадавших. Один находится в реанимации в тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.

В Воронежской областной клинической больнице № 1 лечатся два человека. Один в реанимации в тяжёлом состоянии, у него диагностированы ожоги I-II степени. Второй в тяжёлом состоянии с ушибом лёгких и множественными ссадинами.

Взрыв маршрутного автобуса в Воронеже случился 12 августа около девяти часов вечера. Жертвами ЧП стали два человека. СК РФ возбудил уголовное дело по «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает версию о неисправности технического оборудования как основную в качестве причины взрыва маршрутного автобуса в Воронеже.