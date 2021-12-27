Возраст получающих лекарства через «Круг добра» увеличат

Президент России Владимир Путин сообщил, что власти увеличат возраст тех, кто сможет получать лекарства через фонд «Круг добра». Пока что организация предоставляет препараты несовершеннолетним пациентам, пишет РИА Новости.

Глава государства пообщался с Осором Аюшеевым из Бурятии, который захотел побыть пожарным, и его родителями. Президент также захотел помочь семье мальчика с необходимым лекарством.

Постараемся, чтобы как можно большее количество людей имели возможность воспользоваться препаратами. И будем увеличивать возраст тех, кто получает, — за 18 лет, — заявил Путин.

У Осора диагностировали дистрофию Дюшенна — генетическое заболевание, характеризующееся мышечной слабостью и затруднением движения, которые прогрессируют с течением времени и оказывают влияние на общее здоровье организма.

Ранее препарат «Рисдиплам» для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА) был включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Теперь лекарство будет оплачиваться за счёт бюджета. Сам перечень расширен до 808 наименований.

Этому предшествовал тот факт, что в августе шесть взрослых пациентов со спинальной мышечной атрофией вышли на пикеты к зданию мэрии Москвы. Они потребовали обеспечить их лекарствами — «Рисдипламом» и «Спинразой».