Стало известно, кто чаще остальных искал подработку Дедом Морозом

Дедом Морозом и Снегурочкой в праздники чаще всего подрабатывают курьеры, менеджеры и администраторы, сообщила «Газета.Ru», ссылаясь на мониторинг приложения «VK Работа» и сервиса объявлений «Юла». За час они в среднем могут заработать две тысячи рублей.

Представители этих профессий чаще всего размещают на «Юле» объявления об оказании этих услуг. В топ-10 профессий, готовых сыграть новогодних персонажей, также вошли продавцы, водители, операторы, уборщики, продавцы-консультанты, кассиры и разнорабочие, — сообщают авторы мониторинга.

Указано, что курьеры запрашивают за свои услуги в роли сказочных персонажей больше всего — около 3700 тысячи рублей в час, а кассиры всего 1200 рублей в час.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн призвал приглашать к детям только привитых Снегурочек и Дедов Морозов. В этом случае встреча будет относительно безопасной.

Организатор Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор заверила, что все актёры, изображающие Деда Мороза и Снегурочку в этом году, будут вакцинированы от COVID-19 и носить средства защиты. Все артисты понимают специфику ситуации, и антипрививочников среди них быть не может, поскольку клиенты — семьи, порой многодетные, добавила она.