Воздушный омлет с румяной корочкой из 10 яиц — завтрак на большую семью: всего 3 ингредиента

Воздушный омлет с румяной корочкой из 10 яиц — завтрак на большую семью: всего 3 ингредиента

Приготовьте завтрак на большую семью — воздушный омлет с румяной корочкой из 10 яиц. Потребуется всего три ингредиента! Омлет получается невероятно пышным, нежным и высоким — как настоящее облако.

Для приготовления понадобится: 10 крупных яиц, 500 мл молока, 1 ч. л. соли (без горки). В глубокой миске взбейте яйца с солью венчиком или вилкой до легкой пены, не взбивайте в пену, просто перемешайте. Влейте молоко и снова тщательно перемешайте до однородности. Движения должны быть аккуратными, чтобы масса не переполнилась пузырьками. Форму для запекания обильно смажьте сливочным маслом. Вылейте яично-молочную смесь в форму. Поставьте форму в холодную духовку, затем включите ее на 200 °C. Запекайте около 30–40 минут, пока омлет не поднимется и не зарумянится сверху.

Важно не открывать духовку первые 25–30 минут, чтобы омлет не осел. Готовность проверьте зубочисткой: она должна выходить сухой.

Ранее стало известно, как приготовить сладкую лепешку: выкладываю бананы на сковороду и заливаю тестом — через 10 минут завтрак на столе.