День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 14:18

«Воздушные убийцы»: военэксперт назвал палачей вражеских истребителей

Военэксперт Матвийчук назвал ракеты систем С-400 и С-500 убийцами истребителей

С-400 С-400 Фото: MOD Russia/Global Look Press

Ракеты систем С-400 и С-500 способны уничтожать любые воздушные цели, включая истребители, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с Lenta.ru он назвал их убийцами истребителей в воздухе.

С-400 — это комплекс среднего действия, предназначен для разведки и целеуказания. Дальность разведки приблизительно составляет 150 км, а дальность поражения — где-то 40 км. С-500 — новая система среднего радиуса действий, но у нее добавляется еще возможность ведения разведки на низких орбитах, и она предназначена для отражения ракетных атак с космоса, — рассказал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что российский истребитель пятого поколения Су-57 мог получить модифицированную ракету «Циркон». О создании прототипа гиперзвуковой малогабаритной ракеты класса «воздух — поверхность» для истребителя стало известно в 2023 году.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что ракеты «Циркон» сложно обнаружить из-за высокой скорости. По его словам, радиолокационные средства оказываются бессильны из-за поглощения лучей от радаров плазмой.

истребители
происшествия
ракеты
эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали, ожидать ли дождей в конце августа
Стало известно, почему лидеры ЕС едут в Молдавию
Юрист описал самый распространенный вид брачного мошенничества
Bloomberg сообщил о массовых отставках генералов в Китае
Сразу несколько операторов дронов ВСУ оказались в неожиданном месте в ДНР
В ГД призвали наказать школьницу за идею «поднять бабосики» на смерти бойца
Летчик в одиночку уничтожил пять беспилотников ВСУ
«Роют себе яму»: в Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России
Меган Маркл раскрыла подробности отношений с принцем Гарри
В ГД предложили выплачивать семьям по 10 тысяч рублей за совместную жизнь
Глава РФПИ обратился к Вашингтону через видео с ослами
Пенсионер устроил стрельбу из-за незаконной врезки в ЛЭП
Крупы по-новому: 7 авторских рецептов, которые точно вас удивят
Путин оценил идею смягчения ДКП за счет сбалансированного бюджета
Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Названа истинная цель пошлин США против закупающей российскую нефть Индии
Агроном дал советы, как подготовить почву к осенне-зимнему сезону
Родные пропавшего пловца в Босфоре решили нанять частного детектива
«Воздушные убийцы»: военэксперт назвал палачей вражеских истребителей
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон резко сменила имидж
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.