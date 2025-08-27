«Воздушные убийцы»: военэксперт назвал палачей вражеских истребителей

Ракеты систем С-400 и С-500 способны уничтожать любые воздушные цели, включая истребители, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с Lenta.ru он назвал их убийцами истребителей в воздухе.

С-400 — это комплекс среднего действия, предназначен для разведки и целеуказания. Дальность разведки приблизительно составляет 150 км, а дальность поражения — где-то 40 км. С-500 — новая система среднего радиуса действий, но у нее добавляется еще возможность ведения разведки на низких орбитах, и она предназначена для отражения ракетных атак с космоса, — рассказал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что российский истребитель пятого поколения Су-57 мог получить модифицированную ракету «Циркон». О создании прототипа гиперзвуковой малогабаритной ракеты класса «воздух — поверхность» для истребителя стало известно в 2023 году.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что ракеты «Циркон» сложно обнаружить из-за высокой скорости. По его словам, радиолокационные средства оказываются бессильны из-за поглощения лучей от радаров плазмой.