Трехлетнего ребенка обнаружили одного возле дороги В Иркутске трехлетний ребенок в одиночку блуждал у дороги

В центре Иркутска трехлетний ребенок остался без присмотра родителей и бродил вдоль дороги, передает Telegram-канал Babr Mash. Люди, проезжавшие мимо, не замечали его.

По данным канала, женщина заметила мальчика на игрушечном автомобиле на Верхней набережной и спросила, где его мама. Ребенок не смог ответить. Прохожие сообщили, что он приехал с острова Конный, но отсутствие взрослых не вызвало у них беспокойства.

Потерявшегося малыша привезли в торговый центр «Яркомолл». Сотрудники объявили о найденном ребенке по громкой связи лишь после прибытия полиции. Позже была обнаружена его молодая мать, которой было сделано предупреждение.

Ранее в Ростове-на-Дону очевидцы нашли годовалого ребенка, гуляющего в одиночестве возле Гремучего родника в десятом часу вечера. Мальчика могло унести течением реки Дон. Мать ребенка, которая отдыхала на роднике, рассказала, что у нее случился провал в памяти.

До этого в Западно-Казахстанской области мужчина обманул шестилетнюю девочку, предложив мороженое, и изнасиловал в лесополосе. На следующий день ребенка и мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили в лесу.