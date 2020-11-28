ВОЗ: в Европе заметили позитивную тенденцию по COVID-19

https://static.news.ru/photo/1d0af832-32e8-11eb-8993-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global look Press

Эксперты в последние две недели наблюдают в Европейском регионе позитивную тенденцию по снижению темпов распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Однако она выразила сожаление, что в РФ и Северной Америке всё ещё наблюдается рост числа заболевших.

Специалист объяснила, что согласно определению ВОЗ, случаем считается каждый положительный ПЦР-тест и это не отражает всего количества заражённых, пишет ТАСС.

Число, доля восприимчивых людей по всему миру ещё очень высокая. Это значит, для вируса открыта дорога. И да, он может ещё [распространяться], если мы его не будем останавливать специальным вмешательством, которое нужно и на уровне каждого человека, и на уровне общества, — добавила Вуйнович.

За всё время пандемии COVID-19 заболели свыше 62,7 млн граждан, из них более 1,4 млн умерли. В РФ зарегистрировано 2 295 654 случая заражения, выздоровели 1 778 704 человека, скончались 39 895. Вместе с тем за прошедшие 24 часа в РФ поправились 17 247 пациентов, что значительно меньше, чем в предыдущие сутки. Однако значительно упала и суточная смертность — сообщается о 368 летальных исходах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что будет прививаться от коронавируса вакциной российского производства. Эксперт пояснила, что всегда пользуется услугами врачей той страны, в которой находится в данный момент. Специалист отметила, что ранее в РФ получала препарат от гриппа, проходила обследование на онкологию и лечила пневмонию. По её словам, она находится в РФ более трёх лет и за это время ни разу не выезжала для лечения в другое государство.