ВОЗ: пандемия COVID-19 мешает лечению других болезней

Распространение коронавируса стало причиной ухудшения ситуации с лечением неинфекционных заболеваний в мире. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения.
Больше всего проблем возникло в странах с низкими доходами населения, однако пострадали люди во всём мире,
53% государств остановили или частично прервали лечение гипертонии, 49% — диабетов, 42% — рака. Почти во всех странах (94%) медиков частично переориентировали на помощь людям с COVID-19.
Многие люди, которым нужно лечение от таких болезней, как рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, не получали медицинской помощи и медикаментов с того момента, как началась пандемия, — подчеркнул гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Ранее, как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения
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