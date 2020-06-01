Общество

ВОЗ: пандемия COVID-19 мешает лечению других болезней

21:20, 01 июня 2020 13
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распространение коронавируса стало причиной ухудшения ситуации с лечением неинфекционных заболеваний в мире. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

Больше всего проблем возникло в странах с низкими доходами населения, однако пострадали люди во всём мире, передаёт «Интерфакс».

53% государств остановили или частично прервали лечение гипертонии, 49% — диабетов, 42% — рака. Почти во всех странах (94%) медиков частично переориентировали на помощь людям с COVID-19.

Многие люди, которым нужно лечение от таких болезней, как рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, не получали медицинской помощи и медикаментов с того момента, как началась пандемия, — подчеркнул гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее, как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса. За последние сутки в мире было подтверждено 122 917 случаев заболевания COVID-19.

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