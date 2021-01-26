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ВОЗ не одобрила идею приоритетной вакцинации путешественников

15:01, 26 января 2021 25
Фото: pexels.com

Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) на данный момент выступает против приоритетного порядка вакцинации международных путешественников.

Согласно решению СКГЭ, в период ограниченного предложения вакцин преференция в отношении тех, кто совершает международные поездки, будет противоречить принципу справедливости.

В связи с этим, а также отсутствием фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи инфекции, ВОЗ в настоящее время не рекомендует прививки от COVID-19 для лиц, совершающих международные поездки, за исключением случаев, когда они также относятся к группе высокого риска, — говорится в документе.

В СКГЭ добавили, что по мере роста числа доступных препаратов эти рекомендации будут пересматриваться, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис сообщила, что новые штаммы COVID-19 мутировали только в скорости его распространения, которая привела к росту тяжёлых случаев заболевания.

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