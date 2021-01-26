ВОЗ не одобрила идею приоритетной вакцинации путешественников

Фото: pexels.com

Суд в Свердловской области приговорил жителя города Талица к девяти годам колонии строгого режима за убийство знакомой. Причиной расправы над женщиной стало то, что она в шутку назвала его космонавтом.

Предпосылка для такого юмора была. Жертва была знакома со своим будущим убийцей больше 10 лет и прекрасно знала факт из его биографии: во времена СССР он проходил срочную службу в...