ВОЗ не одобрила идею приоритетной вакцинации путешественников

Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) на данный момент выступает против приоритетного порядка вакцинации международных путешественников.
Согласно решению СКГЭ, в период ограниченного предложения вакцин преференция в отношении тех, кто совершает международные поездки, будет противоречить принципу справедливости.
В связи с этим, а также отсутствием фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи инфекции, ВОЗ в настоящее время не рекомендует прививки от COVID-19 для лиц, совершающих международные поездки, за исключением случаев, когда они также относятся к группе высокого риска, — говорится в документе.
В СКГЭ добавили, что по мере роста числа доступных препаратов эти рекомендации будут пересматриваться,
Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис сообщила, что новые штаммы COVID-19 мутировали только в скорости его распространения, которая привела к росту тяжёлых случаев заболевания.