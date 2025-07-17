Вот почему все готовят эти тушеные кабачки с рисом: и вы тоже захотите

Вот почему все готовят эти тушеные кабачки с рисом: и вы тоже захотите

Если вы думаете, что кабачки — скучно, этот рецепт изменит ваше мнение. Легкое, полезное и очень вкусное блюдо подойдет абсолютно всем: детям, тем, кто худеет, постится или просто следит за питанием. Готовится быстро, а результат приятно удивляет.

Попробуйте приготовить один раз и вы будете возвращаться к нему снова и снова.

Ингредиенты

Рис — 150 г

Кабачок — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Как готовить тушеные кабачки с рисом

Вымойте и очистите овощи. Нарежьте кабачок полукружиями, болгарский перец и лук — кубиками, морковь — соломкой, помидор — кубиком. В сковороде разогрейте растительное масло (подойдет любое, лучше — оливковое). Выложите лук и морковь, обжарьте на среднем огне 5–7 минут, помешивая. Добавьте болгарский перец, жарьте еще 2–3 минуты. Затем положите кабачок, готовьте еще 3–4 минуты, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте помидор, перемешайте. Накройте крышкой и тушите 10–12 минут, пока овощи не станут мягкими. Если жидкости мало, подлейте пару ложек воды. Пока овощи тушатся, сварите рис по инструкции на упаковке. В готовые овощи добавьте рис, перемешайте и прогрейте всё вместе еще 3–4 минуты.

Ваши тушеные кабачки с овощами и рисом готовы. Подавайте горячими и наслаждайтесь простым, но невероятно вкусным блюдом, которое не навредит фигуре и точно понравится всей семье.

Рекомендуем попробовать — вы удивитесь, как быстро оно исчезнет со стола!

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