Вот почему все готовят эти тушеные кабачки с рисом: и вы тоже захотите

Если вы думаете, что кабачки — скучно, этот рецепт изменит ваше мнение. Легкое, полезное и очень вкусное блюдо подойдет абсолютно всем: детям, тем, кто худеет, постится или просто следит за питанием. Готовится быстро, а результат приятно удивляет.
Попробуйте приготовить один раз и вы будете возвращаться к нему снова и снова.
Ингредиенты
- Рис — 150 г
- Кабачок — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу
Как готовить тушеные кабачки с рисом
- Вымойте и очистите овощи.
- Нарежьте кабачок полукружиями, болгарский перец и лук — кубиками, морковь — соломкой, помидор — кубиком.
- В сковороде разогрейте растительное масло (подойдет любое, лучше — оливковое).
- Выложите лук и морковь, обжарьте на среднем огне 5–7 минут, помешивая.
- Добавьте болгарский перец, жарьте еще 2–3 минуты.
- Затем положите кабачок, готовьте еще 3–4 минуты, посолите и поперчите по вкусу.
- Добавьте помидор, перемешайте. Накройте крышкой и тушите 10–12 минут, пока овощи не станут мягкими. Если жидкости мало, подлейте пару ложек воды.
- Пока овощи тушатся, сварите рис по инструкции на упаковке.
- В готовые овощи добавьте рис, перемешайте и прогрейте всё вместе еще 3–4 минуты.
Ваши тушеные кабачки с овощами и рисом готовы. Подавайте горячими и наслаждайтесь простым, но невероятно вкусным блюдом, которое не навредит фигуре и точно понравится всей семье.
Рекомендуем попробовать — вы удивитесь, как быстро оно исчезнет со стола!
Кто сказал, что настоящее болоньезе можно приготовить только из говядины? Сегодня я хочу поделиться своим любимым быстрым вариантом с курицей. Получается не менее вкусно, а готовится в разы быстрее!