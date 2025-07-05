Болоньезе на скорую руку: курочка вместо говядины

Кто сказал, что настоящий болоньезе можно приготовить только из говядины? Сегодня я хочу поделиться своим любимым быстрым вариантом с курицей. Получается не менее вкусно, а готовится в разы быстрее!

Пока варятся спагетти, соус уже будет готов. Это идеальный вариант для тех дней, когда хочется чего-то сытного, но нет времени на долгую готовку. Попробуйте — не пожалеете!

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Томатный сок — 1 стакан

Куриный бульон — 200 мл

Спагетти — 250 г

Соль, перец, сыр — по вкусу

Прокручиваем курицу, лук и морковь через мясорубку. Обжариваем фарш с овощами 2 минуты, добавляем томатный сок и бульон. Тушим до загустения. Подаем с отварными спагетти и тертым сыром — просто, быстро и очень вкусно!

Помните этот волшебный аромат черешневого варенья, который наполнял всю кухню? В советские времена его варили в каждой семье, и никакой магазинный десерт не мог с ним сравниться.