23 октября 2025 в 16:48

Вот что делаю с жимолостью до 1 ноября: в новом сезоне ведрами собираю крупные сладкие ягоды

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Жимолость — одна из первых ягод, что радуют нас летом, но осенью о ней часто забывают. А зря: именно в октябре и начале ноября закладывается урожай будущего года. Если уделить кустам немного внимания сейчас, весной они отплатят пышным цветением и крупными сладкими ягодами.

К началу ноября жимолость уже сбрасывает листву, и это идеальное время для санитарной обрезки. Удалите старые, засохшие и слабые побеги, чтобы куст не тратил силы зря. Оставшиеся ветви станут крепче, а весной дадут больше молодых побегов.

После обрезки землю вокруг кустов стоит перекопать и добавить немного перегноя. Жимолость любит легкую, питательную почву, а органика поможет ей пережить зиму без стресса. Можно замульчировать приствольный круг сухими листьями или торфом — это защитит корни от морозов и резких перепадов температуры.

Если осень сухая, не забудьте провести влагозарядковый полив. Хорошо увлажненная почва лучше удерживает тепло, и куст перезимует без повреждений. Такой простой уход в ноябре поможет вашей жимолости не только сохранить силы, но и встретить весну во всей красе.

Ранее сообщалось, что большинство огородников снимают зеленые помидоры с кустов из-за начавшихся заморозков, считая урожай потерянным. Однако есть простой способ довести томаты до идеальной спелости в домашних условиях.

