Воробьёв рассказал о новых стандартах жилищного строительства в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/71ab9b7e-bf80-11eb-8436-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С июля в Подмосковье начнут действовать новые стандарты жилищного строительства. Теперь многоэтажные дома будут строить без мусоропроводов, а вход в каждый дом станет доступным для маломобильных жителей. Об этом «360» рассказал глава региона Андрей Воробьёв.

Как отметил губернатор, новые стандарты в корне изменят облик многоквартирных домов. В них не будет неприятного запаха от мусоропроводов, а жильцы смогут спокойно оставлять в подъездах коляски и велосипеды. Кроме того, предпочтение в подъездах отдадут панорамному остеклению, обязательному наличию консьержей и систем безопасности.

Те многоэтажки, которые мы видим порой, не всегда радуют глаз, мягко скажу. И поэтому мы новые стандарты внедряем, чтобы жизнь была комфортная, во дворе не было машин, всё было в один уровень и больше не надо было коляску поднимать по лестницам. Всё это в прошлом, — сказал Воробьёв.

Он также пояснил, что застройщики согласны с такими требованиями.

Ранее Андрей Воробьёв объявил о запуске программы реновации жилищного фонда области. Программа позволит улучшить жилищные условия 1,3 млн жителей региона. Сейчас общий объём жилфонда в Подмосковье составляет 257 млн кв. м, при этом четверть (63 млн кв. м) относится к жилью с высокой степенью износа. В рамках реновации планируется расселить жителей 2 тысяч бараков, 22 тысяч послевоенных малоэтажных домов и 3,4 тысячи хрущёвок.