Воробьёв поручил активнее информировать жителей Подмосковья о реновации
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:34, 04 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Программа реновации в некоторых округах Подмосковья будет реализована уже в этом году. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил правительству Подмосковья активнее информировать местных жителей о грядущих изменениях, передаёт «Радио 1».
Мы должны вместе с теми, кто участвует в аукционах, конкурсах максимально разъяснять логику решений. Тогда мы сможем реализовать масштабную программу, которая позволит десяткам тысяч людей переехать из ветхих и аварийных жилищ. Всё это требует максимального разъяснения и комментариев, — заявил Воробьёв.
Первый конкурс на проведение работ по реновации состоится в Мытищах, также программа затронет Балашиху, Королёв, Пушкину, Ивантеевку, Фрязино и Раменское. В первую очередь расселят двухэтажные и трёхэтажные бараки, позже займутся и старыми пятиэтажными районами.
Всего таким образом планируют переселить 1,5 млн человек.
Ранее первый зампредседателя парламентского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов в беседе с NEWS.ru признался, что проблему расселения из аварийного жилье можно будет полностью решить в течении пяти-семи лет.