Воробьёв поручил активнее информировать жителей Подмосковья о реновации

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Подозреваемый в убийстве трёх студенток медицинского вуза в Гае Оренбургской области Александр Лазарев вышел из «комы». Мужчине сделали капельницу и он пришёл в адекватное состояние после трёх часов отсутствия реакции на внешние раздражители, пишет SHOT.

Он смог самостоятельно встать на ноги. Его уже увезли в отдел полиции. Медики предполагают, что могли сказаться психосоматические симптомы, однако правоохранители считают, что «кома» была спектаклем. Допрос подозреваемого пока не...