Воробьёв: говорить о снятии ограничений в Подмосковье ещё рано

https://static.news.ru/photo/83e866ae-a75e-11ea-bcce-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьев Фото: Московская область/vk.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о планах по снятию ограничений в регионе. По его словам, говорить о новом этапе смягчения мер ещё рано.

В настоящий момент индекс распространения COVID-19 составляет от 0,89 до одного. Нельзя сказать, что он радикально упал, отметил глава региона в эфире телеканала «Россия 1».

Мы хотели открыть торговые центры. Мы хотели что-то ещё добавить к той «дозе» послаблений, которые мы смогли сделать, но не можем, — подчеркнул политик.

Руководитель региона отметил, что эксперты и главный санитарный врач говорят о необходимости сохранения действующих ограничений.

Только когда увидим снижение коэффициента, будем делать следующий шаг, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что Воробьёв подписал постановление об ослаблении карантинных мер, введённых из-за распространения коронавируса. 3 июня на территории региона открылись религиозные организации.