Воробьёв: говорить о снятии ограничений в Подмосковье ещё рано

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о планах по снятию ограничений в регионе. По его словам, говорить о новом этапе смягчения мер ещё рано.
В настоящий момент индекс распространения COVID-19 составляет от 0,89 до одного. Нельзя сказать, что он радикально упал,
Мы хотели открыть торговые центры. Мы хотели что-то ещё добавить к той «дозе» послаблений, которые мы смогли сделать, но не можем, — подчеркнул политик.
Руководитель региона отметил, что эксперты и главный санитарный врач говорят о необходимости сохранения действующих ограничений.
Только когда увидим снижение коэффициента, будем делать следующий шаг, — заключил он.
Ранее NEWS.ru писал, что Воробьёв подписал постановление об ослаблении карантинных мер, введённых из-за распространения коронавируса. 3 июня на территории региона открылись религиозные организации.
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