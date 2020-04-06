Волонтёров могут пустить в приюты к животным несмотря на коронавирус

https://static.news.ru/photo/9f7efd82-77e4-11ea-be5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Волонтёрам во время эпидемии коронавируса могут разрешить доступ в приюты для безнадзорных животных, чтобы не допустить их массовой гибели от голода и отсутствия своевременной ветеринарной помощи. Об этом главу правительства Михаила Мишустина попросили члены комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Соответствующее письмо направлено за подписью главы депутатской группы Владимира Бурматова.

Главным условием такого допуска, отмечено в документе, должно стать соблюдение всех необходимых мер и требований безопасности, установленных для борьбы с распространением эпидемии, передаёт РИА Новости.

По словам Бурматова, причиной такого обращения стали многочисленные обращения россиян, обеспокоенных участившимися случаями отказов волонтёрам в доступе на территории приютов. Таким образом, добровольцы оказались лишены возможности кормить безнадзорных животных, ухаживать за ними и оказывать им помощь.

При этом, подчеркнул депутат, Всемирная организация здравоохранения и отечественные ветеринарные учреждения утверждают, что коронавирусная инфекция не передаётся человеку от собак и кошек.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Нью-Йорка сообщили о заражении коронавирусом одной из тигриц из зоопарка в Бронксе. Также медики подозревают, что были инфицированы ещё шесть животных.