Володин рассказал о снятии с Совета Думы законопроекта о QR-кодах
Александр Чеков
Александр Чеков
16:16, 13 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Совет Думы официально снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. С инициативой выступил Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Единогласно поддержали это предложение, — написал он.
Володин добавил, что президент Владимир Путин подчёркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы.
Из этого исходили при обсуждении вопроса, — резюмировал спикер.
Ранее в Кремле сравнили рассмотрение закона о QR-кодах с попыткой пройти между мифичеcкими чудовищами Сциллой и Харибдой.Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, законопроект технологически и логистически очень сложный, он требует скрупулёзной экспертной проработки, которая будет продолжаться.
12 ноября правительство внeсло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов, пoдтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, на транспорте и в общественных местах. Ограничения в cлучае введения должны были действовать до 1 июня 2022 года.