https://static.news.ru/photo/d9cc42ba-2d66-11ea-9b53-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил пользу от страницы своих сторонников в Instagram.

По его словам, через неё за прошлый год он получил примерно 30 тысяч обращений.

Для меня это возможность напрямую с вами разговаривать, обсуждать проблемы, ну и конечно, участвовать в решении вопросов, которые вы обозначаете, оказывать помощь людям, — отметил он.

При этом Володин рассказал, что через паблик поступает обращений больше, чем через приёмную.

Спикер ГД подчеркнул, что страница работает только год, однако польза от её создания очень большая.

https://www.instagram.com/p/B6zzU0rIvTb/?utm_source=ig_embed

Как писал NEWS.ru, ранее Володин заявил, что депутаты Государственной думы постараются полностью решить проблему обманутых дольщиков в 2020 году. Если это не получится, крайним сроком для выплаты компенсаций и достройки домов дольщиков станет 2021 год.