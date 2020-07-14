Володин пригрозил украинским политикам судом в РФ за заявления о Крыме

https://static.news.ru/photo/0491d628-c5c8-11ea-a19b-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарубежные политики, требующие возвращения Крыма под контроль Киева, могут быть переданы России для суда, особенно это касается политических деятелей из Украины.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил об этом в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента, трансляция его выступления велась на сайте Думы. Спикер подчеркнул, что заявления украинцев по поводу территориального статуса Крыма могут повлечь «наказание по законам Российской Федерации».

Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну, — отметил Володин.

Госдума на заседании 14 июля рассматривала законопроект о введении ответственности за попытки отчуждения от России части её территории. Володин пообещал, что принятие документа «остудит многие горячие головы».

Будь это Украина, или Прибалтика, или Соединённые Штаты Америки. Сделали заявление в отношении России, в отношении части её территории — всё, подпадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона, — заметил спикер Госдумы.

Как передавал NEWS.ru, депутаты приняли законопроект в первом чтении. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что администрация главы государства пока что не сформировала свою точку зрения по законопроекту, предлагающему приравнять отчуждение территорий России к экстремизму и ввести за это уголовную ответственность.