Володин пригрозил украинским политикам судом в РФ за заявления о Крыме

Зарубежные политики, требующие возвращения Крыма под контроль Киева, могут быть переданы России для суда, особенно это касается политических деятелей из Украины.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил об этом в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента, трансляция его выступления
Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну, — отметил Володин.
Госдума на заседании 14 июля рассматривала законопроект о введении ответственности за попытки отчуждения от России части её территории. Володин пообещал, что принятие документа «остудит многие горячие головы».
Будь это Украина, или Прибалтика, или Соединённые Штаты Америки. Сделали заявление в отношении России, в отношении части её территории — всё, подпадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона, — заметил спикер Госдумы.
Как передавал NEWS.ru, депутаты приняли законопроект в первом чтении. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что администрация главы государства пока что не сформировала свою точку зрения по законопроекту, предлагающему приравнять отчуждение территорий России к экстремизму и ввести за это уголовную ответственность.
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