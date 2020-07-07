В Кремле рассказали о позиции по наказанию за призывы к отчуждению земель

https://static.news.ru/photo/6ab8db0a-c108-11ea-a882-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свою точку зрения по законопроекту, который предлагает приравнять отчуждение территорий России к экстремизму и ввести за это уголовную ответственность, администрация главы государства пока что не сформировал. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Тут никакой позиции нет, это новая парламентская, депутатская инициатива. Она сначала будет обсуждаться в парламенте, а потом уже можно будет говорить о выработке какой-то позиции у Кремля, — приводит слова Пескова ТАСС.

Он пояснил, что с Кремлём эту инициативу не обсуждали. После вступления в силу закона о поправках в Конституции, впереди ждёт «очень напряжённая законотворческая работа, предстоит изменить многие законы, подзаконные акты и так далее. В рамках этой работы будут появляться различные инициативы».

Проект, который предлагает изменения в закон «О противодействии экстремистской деятельности» внесли в Госдуму 8 июля сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и его коллега сенатор Андрей Клишас.

Авторы инициативы хотят уточнить, что экстремизмом признаётся нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части её территории. При этом экстремизмом не считаются делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, данный законопроект Госдума рассмотрит в приоритетном порядке. Первое чтение по инициативе может пройти уже 14 июля. Как отметил Володин, эти «поправки приводят законодательство о противодействии экстремизму в соответствие с новыми нормами конституции».

Ранее вице-президент Общественной палаты Владислав Гриб отметил, что охрана территориальной целостности является задачей каждого государства, данная практика не является новой в законодательствах мира, писал NEWS.ru.