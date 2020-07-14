В ГД одобрили проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

https://static.news.ru/photo/728fd62c-c5c6-11ea-8d0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, согласно которому нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части её территории, приравнивается к экстремизму.

Инициативу подготовили депутат ГД Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас в рамках реализации принятых поправок в Конституцию. Авторы предлагают уточнить понятие экстремистской деятельности.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это первый законопроект, который был создан после вступления в силу изменений в основной закон страны.

Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России <...> Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться, — подчеркнул он.

В свою очередь глава профильного комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв уточнил , что проект может быть одобрен до конца весенней сессии. Российское правительство уже поддержало предложение.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что администрация главы государства пока что не сформировала свою точку зрения по законопроекту, который предлагает приравнять отчуждение территорий России к экстремизму и ввести за это уголовную ответственность.