В ГД одобрили проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, согласно которому нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части её территории, приравнивается к экстремизму.
Инициативу подготовили депутат ГД Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас в рамках реализации принятых поправок в Конституцию. Авторы предлагают уточнить понятие экстремистской деятельности.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это первый законопроект, который был создан после вступления в силу изменений в основной закон страны.
Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России <...> Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться, — подчеркнул он.
В свою очередь глава профильного комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что администрация главы государства пока что не сформировала свою точку зрения по законопроекту, который предлагает приравнять отчуждение территорий России к экстремизму и ввести за это уголовную ответственность.
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