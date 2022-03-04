Володин: наши солдаты погибли, чтобы Украина стала свободна «от нечисти»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания ГД заявил, что российские войска стремятся освободить Украину «от нечисти». Он призвал поддержать семьи погибших в ходе спецоперации на Украине солдат. Государственная дума ранее сегодня, 4 марта, приняла в окончательном чтении законопроект, который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки о российских вооружённых силах.

Наши солдаты погибли, чтобы Украина стала свободна от нечисти и мы были свободны. Не говорить об этом — значит, предавать погибших, — сказал Володин.

Согласно новому законопроекту, публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях Вооружённых сил РФ предусматривает штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет. При их распространении должностными лицами или организованной группой предполагается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Фейки, повлёкшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, пособия и единовременные выплаты в размере 7,4 млн. рублей. Также каждая семья получит допвыплату в 5 млн рублей. Раненые получат соответствующие выплаты по страховке и единовременному пособию.