Володин напомнил россиянам об ужесточении контроля за оборотом оружия

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале напомнил россиянам о законах, вступающих в силу с 1 марта. Особый акцент он сделал на нормативном акте, который предусматривает ужесточения контроля за оборотом оружия в стране.

Новые ограничения позволят спасти жизни наших граждан. Те, у кого есть медицинские противопоказания, не смогут получить оружие в руки, — написал спикер.

Володин добавил, что с 1 марта вступает в силу закон об индексации пенсий военным пенсионерам выше уровня инфляции. Норма имеет обратную силу и заработает с 1 января 2022 года.

С первого дня весны начнёт также действовать закон об ответственности за управление автомобилем без диагностической карты. Он распространяется на тех, кто обязан проходить техосмотр, — водителей такси, автобусов и грузовых автомобилей. Кроме того, в силу вступают изменения в ТК РФ, касающиеся охраны труда, закон о приёме на работу инвалидов и ряд других нормативных актов.

В начале текущего года в России был принят новый закон, согласно которому огнестрельное оружие признаётся источником повышенной опасности. Он вступит в силу 29 июня. В документе также предусматривается, что владелец оружия, в случае его утери или хищения, должен сообщать об этом в Росгвардию не позднее суток с момента происшествия.