Волгоградец рассказал, как купил вещи в ЦУМе дешевле в 846 раз Житель Волгограда призвал соблюдать права потребителя после покупки вещей в ЦУМе во время системного сбоя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Волгограда Станислав Анохин, закупившийся в приложении ЦУМ во время системного сбоя, назвал произошедшее важным прецедентом с точки зрения защиты прав потребителей. По его словам, которые приводит телеканал «360», известное имя не означает, что магазин может игнорировать закон, и решение Верховного суда это подтвердило.

Волгоградец обратился в ВС после того, как суды низшей инстанции выступили на стороне магазина. Администрация ЦУМа не желала отправлять покупатели вещи, приобретенные из-за ошибки по цене в 846 раз ниже реальной стоимости, хотя клиент уже оплатил заказ.

Сначала позвонили из ЦУМа и сказали — ваш заказ аннулирован. Я ответил, что ничего не аннулировал и жду доставку. Я сделал заказ, оплатил и вправе рассчитывать, что его мне доставят, — сказал Станислав.

По его словам, в подобных ситуациях очень важно идти до конца, защищая собственные права. При этом магазину он пожелал быть «более клиентоориентированным» и самостоятельно отвечать за свои же ошибки.

Ранее сообщалось, что житель Волгограда приобрел через приложение ЦУМ пиджаки, свитеры, рубашки и джинсы по цене от 19 до 129 рублей. Хотя магазин в одностороннем порядке отменил заказ, Верховный суд обязал ЦУМ выполнить свои обязательства и доставить жителю Волгограда вещи.