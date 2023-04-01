Военный обозреватель назвал численность «Гвардии наступления» Украины Военэксперт Суконкин: «Гвардия наступления» ВСУ может насчитывать до 24 тысяч бойцов

Фото: МО Украины

Численность «Гвардии наступления» Украины может составлять до 24 тысяч бойцов, сказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, это серьезная сила, поскольку речь фактически идет об армейском корпусе. Как считает эксперт, вооружать «Гвардию наступления» будут оружием, которое поставляется Западом.

Бригада — около трех тысяч человек. Если МВД Украины создает восемь бригад, значит у них около 24 тысяч бойцов, это серьезная сила, больше 20 тысяч как минимум, судя по всему, они хотят получить. Это фактически армейский корпус. Вооружат их только западным оружием, других источников нет, если только что-то осталось у ВСУ советского, — сказал Суконкин.

Обозреватель заметил, что на Украине все новые части получат западную технику. Он предположил, что у ВСУ, скорее всего, тоже формируется около 20 бригад.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сказал, что украинскую «Гвардию наступления» ожидает печальная участь. По словам парламентария, любая попытка наступления со стороны ВСУ обернется самоубийством, так как на территории прифронтовых регионов ВС РФ создали глубокоэшелонированную линию обороны.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в 2023 году произойдет переломный момент в спецоперации на Украине. По его словам, уже сейчас ситуация развивается в сторону завершения конфликта, а победа России «предопределена».