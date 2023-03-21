Военный эксперт сравнил численность ВСУ и ВС России Военный эксперт Кнутов заявил о меньшей численности ВС России в сравнении с ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Численность Вооруженных сил России меньше, чем в рядах ВСУ, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. В беседе с ИА SM.News он пояснил, что в российских войсках находится в три раза меньше солдат, но при этом армия РФ продолжает успешно справляться с поставленными задачами в зоне специальной военной операции благодаря хорошим знаниям и умениям.

Наша численность меньше примерно в три раза. Мы воюем не числом, а умением. В данном случае ВС РФ сильнее благодаря артиллерии и авиации. При этом добиваемся больших успехов. <...> Наш солдат лучше защищен, экипирован, обеспечивается. Многие вопросы отпали, поскольку налаживается снабжение, быт, поставки, — рассказал Кнутов.

По словам эксперта, численность ВСУ варьируется от 750 тысяч до одного миллиона человек. И них 250 тысяч входит в регулярные войска, а остальные обеспечивают территориальную оборону. Кнутов напомнил, что должны прибыть еще 100 тысяч украинских бойцов, подготовленных в странах НАТО. Они должны будут восполнить потери, которые понесли ВСУ.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли ранее заявил, что ни одна из сторон украинского конфликта не имеет решающего военного преимущества. Он отметил, что не считает вероятным вытеснение украинскими войсками российских ВС в текущем году.