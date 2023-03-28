Военный эксперт призвал к разработке новых боеприпасов для дронов Военный эксперт Клинцевич призвал ВПК России к разработке легких боеприпасов для дронов

Фото: Министерство обороны РФ

Украина запросила у США авиационные бомбы К-20 с кумулятивными блоками, чтобы разобрать их и использовать против танков с помощью беспилотников, рассказал ИА SM.News военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, это является сигналом для российской промышленности. Он подчеркнул, что сейчас необходимо массово выпускать легкие снаряды для дронов.

Это дает сигнал нам, что промышленности нужно осваивать новый вид боеприпаса — для беспилотников. Выпускать их массово. Тема будет динамично развиваться. Нужны легкие боеприпасы, — подчеркнул Клинцевич.

Военный эксперт не исключил создания бригад из осужденных хакеров и инженеров. Он призвал командование ВС РФ рассматривать любые варианты и двигаться по пути оптимизации. Клинцевич добавил, что российские военные способны разворачивать в зоне боевых действий комплексы 3D-принтеров для распечатки пластиковых обтекателей для боеприпасов.

Военный эксперт Константин Сивков ранее рассказал, что концепция развития российских беспилотников нацелена на создание большого количества малых и средних БПЛА. Также планируется развивать все виды ударных и разведывательных дронов. В качестве примера он привел БПЛА «Охотник», который может совершенно спокойно работать с автоматизированным комплексом «Уран».

До этого военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что особенность надводных беспилотников, находящихся на вооружении ВСУ, заключается в том, что они передвигаются без крыльев, будучи полупогруженными в воду. По его словам, с их помощью противник может переносить килограммы взрывчатки на сотни километров. Преимущество таких беспилотников также заключается в том, что они передвигаются очень тихо.