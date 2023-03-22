Военный эксперт раскрыл преимущества надводных беспилотников ВСУ Военный эксперт Дандыкин: надводные беспилотники ВСУ могут переносить килограммы взрывчатки

Фото: ga-asi.com

Особенность надводных беспилотников, находящихся на вооружении ВСУ, заключается в том, что они передвигаются без крыльев, будучи полупогруженными в воду, рассказал Lenta.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, с их помощью противник может переносить килограммы взрывчатки на сотни километров. Преимущество таких беспилотников также заключается в том, что они очень тихо передвигаются.

Особенность морских беспилотников в том, что они идут в полупогруженном состоянии. У них нет крыльев. По дальности — это не одна сотня километров. Также такие БПЛА могут переносить приличное количество взрывчатки: не один килограмм. <...> Идут морские беспилотники достаточно тихо, — объяснил Дандыкин.

Он добавил, что надводные беспилотники невозможно применять в шторм, поскольку в таком случае они будут «захлебываться». Военный эксперт Андрей Кошкин также добавил, что такими БПЛА управлять сложнее, чем обычными дронами, но при этом у них выше тактико-технические характеристики.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что морские беспилотники пытались ударить по городу. По его словам, служащие Черноморского флота смогли отбить атаку. В результате обстрелов никто не пострадал. Из-за взрывов в одном здании в Севастополе были выбиты стекла.