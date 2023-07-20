Военный эксперт поддержал запрет на публикацию информации о росгвардейцах Военный эксперт Филатов: запрет на публикацию личной информации защитит росгвардейцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил запретить росгвардейцам публиковать в Сети личную информацию. Президент союза «Офицеры группы „Альфа“» Алексей Филатов в разговоре с «Парламентской газетой» отметил, что потребность в таком законопроекте возникла уже давно: росгвардейцы не только охраняют общественный порядок, но и активно участвуют в специальной военной операции. Запрет на распространении личных данных защитит их.

Я из личного опыта, например, отлично помню истории, как после второй чеченской войны, когда уже появились и постепенно входили в общее обращение соцсети и мессенджеры, некоторые мои коллеги столкнулись с проблемами из-за своей излишней активности и открытости в интернете, — пояснил Филатов.

Он подчеркнул, что по одному фото, опубликованному в интернете, можно узнать многое о человеке. Филатов отметил, что достаточно посмотреть метаданные через браузерные расширения, чтобы узнать, где и когда была сделана фотография. Простые пользователи социальных сетей об этом не задумываются, уточнил эксперт. По словам Филатова, также есть программы, которые помогают найти совпадения среди открытой базы данных по чертам лица человека, а через слитую информацию сервисов доставок даже возможно вычислить адрес проживания.

Филатов уверен, что запрет должен распространяться не только на фотографии, опубликованные в социальных сетях. Особенно это касается тех, кто принимает участие в боевых действиях.

На мой взгляд, фотографирование и видеозапись в рабочих условиях недопустимы. А если уж так хочется, можно специально для этих целей иметь какую-нибудь компактную мыльницу — это позволит хоть как-то минимизировать вероятность утечки, — заключил эксперт.

Госдума ранее во втором чтении приняла поправку о запрете личному составу Росгвардии публиковать в СМИ и интернете свои фото, позволяющие установить местонахождение. Эта поправка была внесена ко второму чтению законопроекта о комплектовании Росгвардии.