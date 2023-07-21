Военный эксперт нашел объяснение погодным аномалиям на юге России Военный эксперт Никулин назвал уничтожение Имеретинской долины причиной разгула стихии в регионе

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Мощные ливни и ураганы, все чаще обрушивающиеся на южные регионы России и приводящие к затоплению масштабных территорий, могут иметь антропогенные причины, считает военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. В беседе с «Царьградом» он высказал мнение, что разгул стихии связан с разрушением экосистемы в Имеретинской долине.

Как пояснил Никулин, погодные катаклизмы в районе Сочи и Туапсе возникают, потому что многие представители местной власти «ведут себя, словно слоны в посудной лавке и сами же разрушают свой микроклимат». Специалист рассказал, что еще в период его работы в комитете Госдумы по экологии он предупреждал чиновников об опасности застройки уникального природного объекта — Имеретинской долины, которая во многом формирует весь микроклимат региона.

Но ее все равно продолжают уничтожать в угоду правителям. Теперь каждый год у нас ураганы, залповые ливни, наводнения и прочие радости жизни. То есть люди своими руками разрушают экосистему, а потом делают очень удивленные глаза: дескать, а почему так произошло? Да потому что вы так себя ведете! — подчеркнул эксперт.

В ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые дожди, за три часа выпало 144 мм осадков. Из-за сильного ливня были подтоплены улицы поселков.