Военнослужащая Ракетных войск стала самой красивой девушкой армии РФ

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Военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения Елена Толстова победила в конкурсе красоты ВС РФ «Мисс «Красная звезда». Её признают самой красивой девушкой российской армии второй год подряд. Об этом в понедельник, 15 марта, журналистам рассказали представители пресс-службы Министерства обороны.

Как сообщили в ведомстве, Толстова к настоящему моменту является военнослужащей вот уже шесть лет. Девушка активно занимается спортом, имеет первый разряд по лёгкой атлетике. Победительница конкурса красоты проходит службу в Бологовском ракетном соединении.

Титул «Мисс — «Красная звезда — 2020» по итогам электронного голосования завоевала гвардии рядовой Елена Толстова. В номинации «фотомастерство» победительницей стала Кристина Калашникова, — передаёт РИА Новости сообщение от Минобороны.

Лауреаты в ближайшее время получат свидетельства от главного печатного органа ВС РФ РФ — газеты «Красная звезда». Также им вручат ценные подарки от редакции.

Как ранее писал NEWS.ru, 22-летняя российская модель, победительница конкурса «Мисс Россия — 2019» Алина Санько из Ростовской области отправится на конкурс «Мисс Вселенная — 2020», где будет представлять Россию.