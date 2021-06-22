«Военное положение»: в Федерации рестораторов оценили «бесковидный» режим

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сравнил введение QR-кодов для посещения заведений общественного питания с войной. Об этом он сообщил в разговоре с журналистом NEWS.ru.

Ровно 80 лет назад в 4 утра начали бомбить, началась война. Сегодня тоже сложная ситуация. Новая реальность. <...> Во время войны было военное положение, вот сейчас военное положение, — сказал он.

Бухаров подчеркнул, что фактически сейчас введён новый локдаун. Об этом предупреждали, и рестораторам следовало быть готовыми к такому развитию событий, уверен эксперт.

Любой ресторатор сегодня отслеживает, какова цена продуктов на рынке, профессионализм поваров, выход новых указов. Почему в этом случае они не отслеживают вопросы, связанные с тем, какое количество людей заболело и умерло, сколько коек открыто, хватает ли врачей? Что за этим следует, если ты за этим не следишь? Неожиданный локдаун, — отметил он.

По мнению Бухарова, выходом из этой ситуации может быть только массовая вакцинация. В качестве примера он привёл западные страны и Израиль, где все заведения были закрыты до достижения высокого процента привитых. После этого рестораны начали открывать только для вакцинированных посетителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня все столичные заведения общепита переводятся на «бесковидный» режим. Туда будут пускать привитых от коронавируса посетителей, переболевших в течение последних шести месяцев или представивших отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня.

В Кремле поддержали это решение московской администрации.