Военкор предупредил об открывающем дорогу на Крым ударе ВСУ Военкор Коц: удар по Токмаку может открыть ВСУ дорогу на Крым

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил, что основной удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть нанесен по городу Токмак в Запорожской области. Это позволит противнику выйти на Мелитополь и Бердянск, после которых открывается дорога на Крым, предупредил он в интервью URA.RU.

На мой взгляд, следует ожидать одного основного удара со стороны ВСУ и одного или двух вспомогательных. Основной произойдет, скорее всего, на Запорожском направлении. Удар на Токмак, с последующим выходом на Мелитополь и Бердянск. Это позволит Украине выйти на Крым, перерезать нашу группировку на юге на две части, — рассказал Коц.

Он считает, что такой сценарий стал бы «очень большой пиар-победой» президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению военкора, целями вспомогательных ударов ВСУ могут стать Артемовск (Бахмут) в ДНР и рубеж Сватово — Кременная. Он также допустил удар с Угледара на Волноваху, что в случае успеха позволит противнику наступать на Мариуполь. Коц добавил, что из-за погодных условий ожидать наступления ВСУ можно не раньше конца апреля.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что США хотят создать видимость готовности Киева к завоеванию Крыма и Донбасса. Такая рекламная акция проводится для Европы, отметил военный аналитик. Он считает, что реальных шансов захватить названные территории военным путем Украина не имеет. Михайлов усомнился, что Киеву для этого хватит людей и техники.