Военкор объяснил, зачем ВС РФ разрушают транспортные артерии Украины Военкор Литовкин объяснил, зачем ВС РФ разрушают транспортные артерии Украины

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Если не перекрыть значимые транспортные артерии Украины, то по ним будет поступать западная военная техника и военная помощь, значительно усложняя продвижение российских войск и Народной милиции ЛНР и ДНР, заявил военный обозреватель Дмитрий Литовкин. Он уточнил, что в России есть специальный штаб, который оценивает целесообразность нанесения ударов по тем или иным объектам инфраструктуры, пишет «360».

На сегодняшний день, по-моему, стало очевидно, что если мы не перекроем транспортные артерии Украины, то военная техника, военная помощь будет приходить в Донбасс и серьёзно осложнять продвижение российских войск и сил Народной милиции ДНР и ЛНР. Поэтому с военной точки зрения то, что сейчас происходит, абсолютно правильно, — подчеркнул Литовкин.

Военный обозреватель отметил, что армия РФ не уничтожает сами электровозы на железных дорогах. По его словам, основной целью удара являются подстанции, которые обеспечивают локомотивы энергией на участке пути. Литовкин отметил, что уничтожив такую подстанцию, российские силовики фактически делают невозможным передвижение по железнодорожному полотну в определённом районе.

Ранее капитан первого ранга Константин Сивков заявил, что в рамках спецоперации на Украине основное наступление армии РФ ведётся по направлению Краматорска как с севера, так и с юга. По его словам, основной задачей сейчас является минимизация потерь техники и солдат.