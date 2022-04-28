Капитан рассказал, где ведётся основное наступление армии РФ на Украине Капитан Сивков заявил, что армия РФ активно наступает на Краматорск

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В рамках спецоперации на Украине основное наступление армии РФ ведётся по направлению Краматорска как с севера, так и с юга, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков. По его словам, основной задачей сейчас является минимизация потерь техники и солдат, пишет «Радио 1».

В результате оборона противника подавлена, и сейчас началось продвижение с целью минимизации и исключения потерь личного состава и боевой техники российских Вооруженных сил и Донецкой, Луганской народных республик. Если посмотреть на карту, основное наступление сейчас ведётся на Краматорск как севера, так и с юга, — подчеркнул Сивков.

По его словам, сейчас российские военные работают над окружением крупной группировки украинских военнослужащих. Сивков уточнил, что речь идёт о 90 тысячах солдат ВСУ. Он считает, что они продержатся в котле не более двух-трёх недель, после чего военные будут либо уничтожены, либо пленены.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что самые серьёзные бои на Украине идут на стыке Донецкой и Луганской областей. Украинская армия сейчас старается ни в коем случае не допустить окружения.