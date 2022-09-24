Военком рассказал об условиях перемещения военнообязанных Военком Ростовской области Егоров рассказал об условиях перемещения военнообязанных

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Военнообязанные могут свободно перемещаться по регионам России, сообщил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров в беседе с «Российской газетой». По его словам, сотрудник ГИБДД тем не менее вправе остановить и потребовать справку из военкомата. Он отметил, что для выезда за рубеж резервисту потребуется разрешение. Без этой справки военнообязанного могут не выпустить за границу.

Мы не воспрещаем перемещение по территории субъекта, но для того чтобы выехать за пределы РФ, необходимо в военкомате получить справку установленного образца, — разъяснил Егоров.

21 сентября юрист Василий Воробьев в беседе с NEWS.ru рассказал, что под понятие «уклонист от призыва» формально будет подпадать любой человек, который не явился в военкомат «по вызову», а находящийся за границей человек им формально считаться не будет, поскольку таких уведомлений он не получает. Он добавил, что иностранное государство не сможет выдать России ее гражданина по причине мобилизации, поскольку экстрадиция применяется исключительно к осужденным.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что никаких ограничений на продажу билетов на фоне частичной мобилизации в России введено не было. Такое заявление последовало после информации о том, что «Аэрофлот» якобы прекратил продажу билетов мужчинам от 18 до 65 лет без справки из военкомата.