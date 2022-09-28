Военком признал, что не служивших в армии также призывают по мобилизации Военком ЕАО Кучабский: не служивших в армии также призывают при частичной мобилизации

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Кучабский сообщил, что в рамках частичной мобилизации в регионе под призыв в том числе подпадают люди, не служившие в армии, находящиеся в запасе, чей возраст превышает 45 лет. Заявление военкома опубликовано в Telegram-канале правительства региона. Кучабский пояснил, что такая практика соответствует российскому законодательству, однако основной упор все же делается на людей с боевым опытом и тех, кто прошел армейскую службу.

Граждане, которые не служили, — они пребывают в запасе, и они подлежат призыву по мобилизации. Мы относимся к этим гражданам, как и к остальным категориям <...>. То же самое касается граждан, пребывающих в запасе, категории «возрастные», назовем это так. У нас федеральный закон определяет возрастные категории: первая, вторая, третья. До 35 лет, 45 и так далее. Это пребывание в запасе. Это не определяет, что в первую очередь идут граждане те, которым 35 лет, во вторую очередь — кому 45. Все равны, — сообщил военком.

Он добавил, что предпочтение при мобилизации все же отдается более молодым людям, которые прошли армейскую службу относительно недавно и скорее смогут вспомнить все военные навыки.

Мы прекрасно понимаем, что гражданин служил пять лет назад и 20 лет назад. Соответственно, более подготовленный, более обучаемый тот, который служил пять лет назад, и [мы] стараемся работать в первую очередь с этими гражданами, — отметил Кучабский.

С момента объявления частичной мобилизации жители различных регионов России стали жаловаться на нарушения в работе военкоматов. Так, глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в регионе зафиксированы случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов.

В Москве повестку принесли молодому человеку I группы инвалидности с аутизмом, шизофренией и приступами эпилепсии Георгию Голоколенко, сообщила в соцсетях его родная сестра Алла. По ее словам, в 18 лет мальчика признали недееспособным, он не может разговаривать и сам себя обслуживать, поэтому никогда не ходил в школу и несколько раз лежал в клиниках. Девушка заявила, что несмотря на это его обязали явиться в военкомат.