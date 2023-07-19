Военэксперт назвал срок выхода российских сил к Харькову Военэксперт Суконкин: ВС РФ могут осадить Харьков за неделю

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Военный эксперт Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России могут в течение недели осадить Харьков. Такой прогноз он сделал, исходя из предположения, что в Сватово ЛНР находятся 100 тысяч человек живой силы, а в Белгородской области — еще 150 тысяч.

Километраж-то там небольшой. Если брать нормативы Великой Отечественной, то при том сосредоточении ВС РФ, как заявляет украинская сторона, что якобы 100 тысяч человек стоят в районе Сватово...И, например, если предположить наличие в районе Шебекино Белгородской области 100-150 тысяч человек, и она начнет движение, то за неделю, по объездной дороге, Харьков может получить осаду, — говорит военный эксперт.

Но Суконкин усомнился, что войска РФ приступят к штурму Харькова. Он отметил, что этот город слишком крупный, но статус этой территории может быть использован в ходе переговоров между конфликтующими сторонами.

Выйти к Харькову войска [России] смогут, но штурмовать его... Пока мы не будем об этом говорить, слишком огромный город. Вероятно, угроза Харькову станет позицией [РФ] по переговорам, — сказал Суконкин.

16 июля одно из промышленных предприятий в Основянском районе Харькова пострадало в результате взрывов. В этом районе погиб гражданский мужчина, еще трое мужчин 41, 30 и 33 лет получили ранения и были госпитализированы.